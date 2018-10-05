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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Arkadaşlarının çığlıklarına koştular! Okulda korkunç olay

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Arkadaşlarının çığlıklarına koştular! Okulda korkunç olay

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısı devrilen 1. sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Çocuğun demir kapı altında kalma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Deniz Mahallesi Mehtap Sokak'taki Turgut Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İ. (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demi kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi. Mehmet Ali İ.'yi demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

Okulun demir kapısı 7 yaşındaki öğrencinin üzerine böyle devrildi
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7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki Mehmet Ali İ, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran minik öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla bahçede oynayan Mehmet Ali İ. demir kapının önüne gidiyor. Demir kapıyı tutarak arkasına geçmeye çalışan çocuk, bir anda devrilen kapının altında kalıyor. Olayı gören çevredekiler ise yardımına koşuyor. Olay sonrası veliler tarafından çekilen görüntülerde ise minik çocuğun, kanlar içinde yerde yattığı görünüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Mehmet Ali İ. ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

"ÇOCUĞUN DURUMU AĞIRDI"

Olay sonrası minik öğrencinin ağır yaralandığını anlatan görgü tanığı Kenan Bozkurt, "Biz okulun önüne geldiğimizde vatandaşlar işaret ettiler girmeyin diye. Arabayı sağa çektik, peşimizden ambulans sesi geliyordu. Geldiğimizde çocuğu yerde gördük. Sonra çocuğu alıp götürdüler. Kapıyı çok hızlı geri çekmişler gördüğümüz kadarıyla, kapı raydan çıkınca çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuğun durumu ağırdı ağzından kan geliyordu" dedi.

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