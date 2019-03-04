Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı
Beyoğlu'nda arkadaşları ile birlikte kaldığı evde yangın çıkartarak 4 kişinin ölümüne neden olan zanlının, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. emniyetteki sorgusu sürüyor. Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.
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