Arkadaşları Ceren Özdemir'i en sevdiği şarkı You raise me up ile andı! İşte, o şarkının sözleri

You raise me up şarkısının sözleri, Ceren Özdemir'in arkadaşları tarafından hep bir ağızdan söylendi. Şarkıyı dinleyen ve sözlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden You raise me up şarkısının sözleri ve Türkçe anlamını araştırmaya başladı. İşte, You raise me up şarkısının sözleri ve Türkçe anlamı

YOU RAİSE ME UP ŞARKISININ SÖZLERİ

When I am down, and, oh, my soul, so weary

When troubles come, and my heart burdened be

Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when I am on your shoulders

You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when I am on your shoulders

You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when I am on your shoulders

You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when I am on your shoulders

You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

YOU RAİSE ME UP TÜRKÇE SÖZLERİ

Ben üzgünken,ruhum yorgunken

Dertler gelmişken ve kalbim kaldıramazken

Suskun kalıyor ve bekliyorum sessizliğin içinde

Sen gelene ve yanıma oturana kadar



Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim

Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için

Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum

Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için



Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim

Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için

Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum

Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için



Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim

Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için

Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum

Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için