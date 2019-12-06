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GeriGündem Arkadaşları Ceren Özdemir'i en sevdiği şarkı You raise me up ile andı! İşte, o şarkının sözleri
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Gündem
06.12.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Arkadaşları Ceren Özdemir'i en sevdiği şarkı You raise me up ile andı! İşte, o şarkının sözleri

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Arkadaşları Ceren Özdemir'i en sevdiği şarkı You raise me up ile andı! İşte, o şarkının sözleri

Ordu'da vahşice katledilen Ceren Özdemir, üniversitesinde ve sınıfında arkadaşları tarafından anıldı. Ceren Özdemir'i siyahlar içinde sıralarına karanfil koyarak anan arkadaşları, hep bir ağızdan en sevdiği You raise me up isimli şarkıyı söyledi. İşte, You raise me up şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi

You raise me up şarkısının sözleri, Ceren Özdemir'in arkadaşları tarafından hep bir ağızdan söylendi. Şarkıyı dinleyen ve sözlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden You raise me up şarkısının sözleri ve Türkçe anlamını araştırmaya başladı. İşte, You raise me up şarkısının sözleri ve Türkçe anlamı

YOU RAİSE ME UP ŞARKISININ SÖZLERİ

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

Ceren Özdemir'in okulunda anma töreniOrdu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.
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YOU RAİSE ME UP TÜRKÇE SÖZLERİ

Ben üzgünken,ruhum yorgunken
Dertler gelmişken ve kalbim kaldıramazken
Suskun kalıyor ve bekliyorum sessizliğin içinde
Sen gelene ve yanıma oturana kadar

Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim
Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için
Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum
Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için

Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim
Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için
Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum
Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için

Beni neşelendiriyorsun,dağlar kadar yükü çekebilirim
Beni neşelendiriyorsun fırtınalı denizlerde yürüyebilmem için
Omuzlarındayken çok güçlü hissediyorum
Beni neşelendiriyorsun,olduğumdan fazlasını olabilmem için

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