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    Kız arkadaşı için 'Benim olsun' dedi, sonrası korkunç!

    Tolga YANIK / DHA
    15.05.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Konya'da önceki gün Suriye uyruklu İbrahim El Hatip'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Malek Al K., ifadesinde, İbrahim El Hatip'in Almanya'daki sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek, mezarlıkta bu konuyu konuşmak için buluştuklarını, kız arkadaşı için "Benim olsun" deyince Hatip'i bıçakladığını söyledi. Öte yandan İbrahim El Hatip'ın, öldürülmeden önce Melek Al K. ile Mustafa El Y.'nın kavga ettiği anın fotoğrafını çekip, Malek Al K.'nın sevgilisine gönderdiği ileri sürüldü.

    Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    İbrahim El Hatip'i bıçaklayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezarlık içi ve dışındaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Polis, yaptığı incelemede Hatip'in, kavga ettiği yine Suriye uyruklu Malek Al K. tarafından bıçaklandığını belirledi. Bunun üzerine Malek Al K. ve olaya karışan öldürülen Hatip'in arkadaşı Mustafa El Y. (20) gözaltına alındı.

    ÖLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

    Malek Al K., öldürdüğü İbrahim El Hatip ile Suriye'den arkadaş olduklarını ve Almanya'da yaşayan sevgilisi B.Z.'yi sürekli telefonla rahatsız etmesi üzerine uyardığını; ancak aralarında yaşanan küfürleşme sonucu mezarlıkta buluştuklarını ileri sürdü. Malek Al K., ifadesinde, ''İbrahim benim yakın arkadaşımdı. B., İbrahim'den hoşlanmamasına rağmen İbrahim onu rahatsız ediyordu. Ben de bunu İbrahim'e söyledim. Bana küfürlü mesajlar attı. Sonra kozlarımızı paylaşalım diye mezarlıkta buluşmamız gerektiğini söyledi. Oraya gittiğimde yanında Mustafa El Y. de vardı. Biz tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilime cep telefonuyla gönderdi. Bana, 'B., benim olsun' dedi. Ben de yanımdaki bıçağı İbrahim'e sapladım'' dedi.

    Yapılan sorgulamanın ardından Malek Al K. ile onu döven Mustafa El Y., bugün adliyeye sevk edildi.

    Kız arkadaşı için Benim olsun dedi, sonrası korkunç

    Kız arkadaşı için Benim olsun dedi, sonrası korkunç

    Kız arkadaşı için Benim olsun dedi, sonrası korkunç

    İbrahim El Hatip'ın, öldürülmeden önce Melek Al K. ile Mustafa El Y.'nın kavga ettiği anın fotoğrafını çekip, Malek Al K.'nın sevgilisine gönderdiği ileri sürüldü.



    Etiketler: sevgili , gündem
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