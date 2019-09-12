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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
12.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Arkadaşını öldürdü, iki kişiyi yaraladı! Savunması kan dondurdu...

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (34), 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında olay günü alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne süren Dakım, ''Eski kayınbiraderimin, aracın içinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.

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  • Arkadaşını öldürdü, iki kişiyi yaraladı Savunması kan dondurdu...
  • Arkadaşını öldürdü, iki kişiyi yaraladı Savunması kan dondurdu...
  • Arkadaşını öldürdü, iki kişiyi yaraladı Savunması kan dondurdu...
  • Arkadaşını öldürdü, iki kişiyi yaraladı Savunması kan dondurdu...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 9 Haziran 2018'de, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargo şirketinde çalışan arkadaşı Sinan Ünlü ile alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla gazinoların bulunduğu bölgeye geldi.

İkili, park halindeki araçta otururken, aynı yerde dükkanı olan Çetin Dakım, kendisine ait minibüsten av tüfeğini alıp, amcasının oğlu Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'ye ateş açtı.

Sinan Ünlü, sırt ve karın bölgesinden, Gökhan Dakım ise karnından ve bacağından vuruldu.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan Çetin Dakım, polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma nedeni olarak eski kayınbiraderi de olan kuzeni Gökhan Dakım'ı gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, mahkemece tutuklandı.

CİNAYET KAMERADA

Silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca da anbean kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'nün, iş yerinin önüne geldiğini gören Çetin Dakım'ın, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki aracın yanına yaklaştığı ardından ateş açtığı anlar yer aldı. Çetin Dakım'ın, araçtan yaralı inen Gökhan Dakım'ı kovalayıp, ateş etmeyi sürdürdüğü, saldırıdan sonra da minibüsüne binip hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde çevredekilerin, kanlar içinde kalan Sinan Ünlü'yü otomobilden çıkardıkları anlar da yer aldı. 

'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'yakınını kasten yaralama' suçundan yargılanan Çetin Dakın, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Çetin Dakım, öldürülen Sinan Ünlü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Çetin Dakım, son savunmasında, olay günü alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini ileri sürerek, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Eski kayınbiraderimin, aracın içinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.

36 YIL HAPİS CEZASI

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Çetin Dakım'ın, Gökhan Dakım'ı yaralamasına ilişkin suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığı için meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak, 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın duruşmadaki 'iyi hal'i dikkate alınıp ceza, 11 yıl 8 aya düşürüldü. Çetin Dakım'a, Sinan Ünlü'yü kasten öldürdüğü gerekçesiyle ise 25 yıl hapis cezası verilirken, toplam 36 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. 

 

 

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