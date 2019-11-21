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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.11.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

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Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

KARAMAN'da dün gece otomobil içinde alkol aldığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun (24) boğazını keserek öldüren Mustafa Niyazi M. (23) ve otomobili kullanan Sefa A. (23), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan alkol testinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, Hasan Topuzoğlu'nu boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçakladığı belirlendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde, arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

BOĞAZINI KESİP, 6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Hastanedeki alkol muayenesinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle Topuzoğlu ile birbirlerine küfür ettikleri, olayın da bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Hasan Topuzoğlu'nun yapılan otopsisinde, boğazı kesildikten sonra vücudunun 6 farklı yerinden daha bıçaklandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorguları tamamlanan Mustafa Niyazi M. ve Sefa A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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