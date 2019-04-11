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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
11.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Arkadaşına dehşeti yaşattı! Çevredekiler yardım çığlıklarına koştu

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Arkadaşına dehşeti yaşattı! Çevredekiler yardım çığlıklarına koştu

ADANA’da kullanılmayan çiftlikte başından tabancayla vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı olarak aranan Ramazan Y. (24) yakalandı. Tutuklanan zanlı, Duruhan'ı, kendisini uyuşturucu madde satma suçundan aranırken polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söyledi.

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  • Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
  • Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
  • Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
  • Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçtiğimiz 1 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan çiftlikten tek el silah sesi ve yardım çığlığı geldiğini duyan mahalle sakinleri, evlerinden çıktıklarında plakası alınamayan bir otomobilin hızla kaçtığını gördü.

Çiftliğe giden mahalleli, Suat Duruhan’ı başından vurulmuş halde buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ramazan Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlının saklanabileceği 10 adresi tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ramazan Y., Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

Ramazan Y. sorgusunda, uyuşturucu madde satma suçundan arandığını, Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

27 Mart günü Çamlıbel Mahallesi'nde Ramazan Eren'i (23) de 'yan baktın' tartışması sırasında yaraladığı ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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