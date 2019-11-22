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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arkadaşı İlayda Güledayı anlattı... Yeni hayat istemişti

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Arkadaşı İlayda Güledayı anlattı... Yeni hayat istemişti

Eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından 17 saat boyunca dövüldükten sonra öldürülen Güleda Cankel’in dosyasındaki kilit isimlere Hürriyet ulaştı. Güleda’nın cinayetten kısa bir süre önce telefonla konuştuğu arkadaşı İlayda Korkmaz, “Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti” dedi.

ISPARTA’da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in Zafer Pehlivan tarafından canice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Güleda’nın cinayetten kısa bir süre önce telefonla konuştuğu arkadaşı İlayda Korkmaz, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı. Güleda’nın kendisiyle konuşurken tedirgin olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

Arkadaşı İlayda Güledayı anlattı... Yeni hayat istemişti

İlayda Korkmaz

“Lisedeyken Zafer ile arkadaşlıkları vardı. Bir süre sonra duygusal arkadaşlık oldu. Zafer bir hafta önce ona ‘Dönmezsen kendimi asarım’ diye ip resmi göndermişti. Ama Güleda istemiyordu. Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Muğla’dayken de kıskançlık yüzünden rahatsız ederdi. Zaten Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti. Zafer de peşinden gitmek istedi. Ama Zafer’in ailesi izin vermedi. Sonra da Zafer kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Olaydan saatler önce konuşmuştuk. Osman’dan da sınıfındaki diğer yakın arkadaşlarından da bahsetmişti. Güleda’yı kurban verdik ama başkaları olmasın. En ufak bir şiddet veya ağır söz duyduklarında polise gitsinler. Bu başkalarının başına gelmesin.”

Arkadaşı İlayda Güledayı anlattı... Yeni hayat istemişti

Zafer Pehlivan

KORUMAYA ÇALIŞTIM

OSMAN S., Güleda cinayetindeki önemli tanıklardan biri. Zanlı Pehlivan’ın ifadesine göre, olay günü Osman S. de Güleda’nın evine gelmiş, dışarı çıkarak bir süre konuşmuşlardı. Pehlivan’ın iddiasına göre, Osman S. kendisinden Güleda’dan uzak durmasını istedi. İfadesinin devamında ise “(Güleda ile) Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp kırdım” dedi. Hürriyet’in ulaştığı Osman S. ise “Güleda ile aynı sınıftaydık. Bütün bildiklerimi polise anlattım. Onu korumaya çalışmıştım. Zanlının bana bir saldırısı olmadı. Çok canım yanıyor, ailemle de konuştum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

Arkadaşı İlayda Güledayı anlattı... Yeni hayat istemişti

Osman S.

KAPIDA TESPİH BULDU

GÜLEDA’nın, Zafer Pehlivan’ın Isparta’ya geldiğini kapısına bıraktığı tespihten anladığını anlatan İlayda Korkmaz, şöyle devam etti: “Güleda İstanbul’da ablasının yanındaydı. Oradan yeni gelmişti. Geldiğinde kapının önünde bir tespih görmüş. Zafer tespihi bırakmış oraya. Tespihi görünce Güleda onun geldiğini anlamış ama gidip gitmediğinden emin olamamış. Zaten Zafer’in telefonlarına çıkmıyordu. ‘Zafer galiba buralarda, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum’ dedi. Ben de ‘Kendine dikkat et’ dedim. O da ‘Edeceğim’ dedi. Son konuşmamız buydu onunla.”

12 NUMARA KAPATILDI

GÜLEDA’nın 17 saat hayatta kalma mücadelesi verdiği vahşi cinayetin yaşandığı Isparta Fatih Mahallesi’ndeki öğrenci apartı sessizliğe büründü. Cinayetten sonra çok sayıda öğrenci, kaldıkları odaları terk etti. Bazı öğrenciler binanın karşısındaki kız yurtlarına, bazı öğrenciler de başka apart ve yurtlarda kalan arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazı öğrencilerin ise aparta sadece eşyalarını almak için gelip ayrıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği binadaki 12 numaralı oda ise soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kapatıldı. (DHA)

Güleda'nın öldürüldüğü apartı öğrenciler terk etti
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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