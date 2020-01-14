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DHA-Yavuz YILMAZ
Haber Giriş: 14.01.2020 - 16:06,Son Güncelleme:/

Arkadaşı hastaneye götürürken kazada yaralandı

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Arkadaşı hastaneye götürürken kazada yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştığı kazada arkadaşının hastaneye götürdüğü İlayda A. (19) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşını hastaneye götürmek için yola çıkan Yasemin Ş. (22) yönetimindeki 16 SFJ 75 plakalı otomobil, kavşakta kırmızıda geçince Remzi C. (45) yönetimindeki 16 KPP 43 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Yasemin Ş.’nin hastaneye götürdüğü İlayda A. yaralandı. İlayda A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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