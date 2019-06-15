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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
15.06.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Arkadaş katiline 25 yıl hapis

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Arkadaş katiline 25 yıl hapis

Antalya'da telefonda tartıştıktan sonra evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Büyükdeğirmenci (33), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile telefonda tartıştı. Tartışma sırasında ikili, Gürün'ün evinin önünde buluşmak üzere randevulaştı. Ancak tartışma burada da sürdü. Büyükdeğirmenci, Gürün'ü 8 yerinden bıçakladı. Fevzi Gürün kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Erkan Büyükdeğirmenci ise Isparta'da yakalanıp tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan tutuklu sanık Erkan Büyükdeğirmenci, karar duruşmasında sorulan son sözünde yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme, Büyükdeğirmenci'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra ise iyi hal indirimi yaparak cezayı 25 yıla çevirdi.

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