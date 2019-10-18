Arınç’ın damadına beraat
CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın ‘FETÖ üyeliği’ suçundan yargılanan damadı Ekrem Yeter beraat etti.
Ekrem Yeter, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 5 Haziran 2017’de de Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 8 Haziran’da tahliye edildi. Hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık mütalaasında, örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilerek “...örgütün hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve örgütün alenen kriminalize olmasından sonraki süreçte de irtibatını devam ettirdiği anlaşılmıştır” denildi. Davanın dünkü karar duruşmasında mahkeme, Yeter hakkındaki suçlama için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildiğini açıkladı. Kararda, Yeter’in tutuklu kaldığı süre için tazminat talep hakkı bulunduğu da belirtildi.
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