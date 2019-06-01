Arife günü ne zaman? Arife tatil mi?
Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar bir yandan da bayram tatil takvimini tekrar inceliyor. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek, bayram ise 3 gün devam edecek. Peki, arife günü ne zaman? Arife tatil mi?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıldı. 2019 Ramazan imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı, arife gününde tutulacak olan oruçla son bulacak. Peki, arife günü ayın kaçına denk geliyor? Arife tatil mi?
ARİFE NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Hafta sonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.
ARİFE TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
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