Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arı paniği... Sabah uyanınca gözlerine inanamadı

    Arı paniği... Sabah uyanınca gözlerine inanamadı

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    19.06.2018 - 18:37 | Son Güncelleme:

    SİVAS'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ve başka bir evin içerisine oğul veren arılar, mahallede panik yaşattı. Sabah uyanınca evinde yüzlerce arı gören Kenan İleri telefonla yardım istedi.

    Kent merkezinde, Yeni Mahalle 3'üncü Sokak'ta Kenan İleri'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan vişne ağacına arılar oğul verdi. Kenan İleri'nin yan komşusu Hidayet Ağırkaya'nın evinin içine de giren arılar mahallede paniğe neden oldu. Sabah kalktığında evinin içerisinde çok sayıda arıyla karşılaşan Kenan İleri, bahçeye çıktığınde vişne ağacına da arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen İleri, bir arıcı çağırdı. Arıcılık işi ile uğraşan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek yanında getirdiği kutunun içine koydu. Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya'nın evine merdiven yardımıyla pencereden girdi. Yıldız, arıların dışarı çıkması için evin pencerelerini açtı.

    Sabah uyandıklarında evin içerisinde arı olduğunu anlatan Kenan İleri, "Bulunduğumuzun evin bahçesindeki ağaca arı oğul yapmış. Evin içerisine de saldırdı, birkaç çocuğu ve ablamı soktu. Bunun üzerine birkaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü" dedi.

    Arıcı Ramazan Yıldız ise "İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine hafif bir şekilde aldık. Arı oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Arıları kovana koyacağız" diye konuştu.

    Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını meraklı gözlerle izledi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (19.06.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: panik , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri