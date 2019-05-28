Arefe günü oruç tutulur mu? Detaylı bilgiler
Ramazan ayının son günlerine girerken arefe günü oruç tutulur mu sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini ellerinden geldiğince yerine getirmeye çaba gösteren vatandaşlar, bayramdan bir gün öncesi olan arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. İşte, arefe günü oruç tutulur mu sorusunun cevabı
Arefe günü oruç tutulur mu sorusuna internet üzerinden yanıt almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramından bir gün öncesi olan arefe günü oruç tutulur mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.
Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
RAMAZAN ORUCU TUTMAYA BAŞLAYAN BİR KİMSE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAKTAN VAZGEÇERSE NE GEREKİR?
Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.
Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.
Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan’dan sonra tutulan oruç, Ramazan’da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).
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