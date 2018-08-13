Arefe günü bankalar açık mı? İşte çalışma programı
Arefe günü bankalar açık mı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar arefe gününde bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? İşte çalışma programı
Arefe günü bankalar açık mı sorusu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kamu ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 20 Ağustos arefe günü idari izin sayılacak fakat bu durum bankalar için aynı şekilde olmayacak. Peki, arefe günü bankalar açık olacak mı? İşte detaylar.
BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil ilan edildiğini açıkladı. Arefe günü olan 20 Ağustos günü ise çalışanlar idari izinli sayılacak.
Ancak bu durum bankalar için geçerli olmayacak. İdari izin olmasından dolayı bankalar 20 Ağustos Pazartesi günü (Arefe günü) yarım gün çalışacak. 21-22-23-24 Ağustos günlerinde ise tatil olacak.
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