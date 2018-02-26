Ardıç yağı faydaları neler? Bronşite iyi gelen bitkiler arasında

Ardıç bitkisinin tarihi, faydaları ve kullanım şekillerini derledik:

Ardıç odunu yakmak hem şeytani ruhları kovar hem de vebayı uzaklaştırırdı. Evin ön girişinin yakınına ardıç ağacı dikmek cadıların içeri girmesini önlerdi. Yüzyıllar boyunca ardıç yemişleri hem ana yemekleri hem de tatlıları tatlandırmak için kullanıldı. Büyük olasılıkla en çok cine verdiği kendine has tat sayesinde bilinen ardıç yemişleri aynı zamanda eklem ağrıları ve idrar yolu rahatsızlıkları için tarih boyunca kullanılmıştır.



Eski Yunan ve Romalılar romatizmal ağrılar ve acılar için ardıç alırlardı. Orta çağ bitki uzmanları ardıçı her tür rahatsızlık için önerdiler; bağırsak sorunlarından ruhsal bozukluklara kadar. Kuzey Amerika’nın yerli toplulukları ardıçı böbrek rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları, mide ekşimesi, ülser, yaralar, yüksek ateş ve solunum yolu rahatsızlıkları için kullandılar. 1800’ler ve 1900’lerde Amerikan geleneksel tıp uygulayıcıları hastalarına hazımsızlık ve iştah kaybı için ardıç yemişi çiğnemelerini önerdiler. Isıtıcı, canlandırıcı ve dezenfekte edici özellikleriyle bilinen ardıç hâlâ benzer rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla kullanılır. Modern bitkisel tıp uygulayıcıları ardıçı sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları ve böbreğin idrar üretimini canlandırma amacıyla önerirler; ancak böbrek iltihabı için önermezler.



Ardıç aynı zamanda harici ve dahili olarak şişkinliği azaltmak, romatizmal artrit ağrılarını, eklem ve kas ağrılarını hafifletmek ve tendonit için kullanılır. Bitkinin esans yağı lokal olarak solunum yolu enfeksiyonları, kan toplaması, öksürük ve sedef gibi inatçı deri rahatsızlıkları için kullanılır.



Dişi ardıçın küçük, etli meyvelerinin rengi yeşilden mavimsi siyaha dönerek olgunlaşması iki yıl sürer. Neredeyse herkes ardıçın yemiş olduğunu düşünür ancak botanikçiler bu bitkinin bir kozalak olduğunu bilirler. Ardıç sürekli yeşil kalan kozalaklı bir ağaçtır; sedirin ve selvinin akrabasıdır. Hem dalları hem de yemişleri rezineli ama ferah sedirimsi bir koku yayar. Ardıç orta çağda en yaygın serpme bitkilerdendi; havayı tazelemek ve iç mekanları enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korumak için yerlere serpilirdi. Aynı zamanda şeytan kovma konusunda da etkili olduğu düşünülürdü.

ARDIÇ BİTKİSİNİN FAYDALARI VE KULLANIMI

İdrar yolu enfeksiyonu

Bronşit



Ardıçın herhangi bir kısmını alın; parmaklarınızın arasında hafifçe ezip reçineli kokusunu içinize çekin. Bu aroma sizi Noel çelenklerinin ya da cin-toniğin anısına götürürken (ardıç yemişleri cinin koku kaynağıdır); bu bitkinin aslında yüzyıllardır şifa amacıyla kullanılageldiğini unutmayın. Tıbbi bileşenlere sahip olan ve preparatlar için kullanılan kısım yemiştir. Ardıç yemişleri etkili bir antikseptik olduğu görülmüş olan yaklaşık olarak yüzde birlik esans yağ içerir. Bu esans yağ bazı deri enfeksiyonları için birebirdir ve solunum yolu rahatsızlıkları için güvenilir bir inhalandır. Ardıç yemişlerinin başka tıbbi etkileri de vardır. Bileşenlerinden biri olan pinen (aynı zamanda çam ağaçlarında da bulunur), solunum dokularını canlandırıcı etkiye sahip olabilir ve balgam sökücü olarak kullanılabilir. Yemişler, diyüretik (ç.n.: vücuttan sıvı atılmasını sağlayan özellik) olarak hizmet edebilen terpen alkolleri içerir. Alman Sağlık Komisyonu ardıçın hazımsızlıkla savaştığını da rapor etmiştir. Avrupa’da ardıç genel olarak idrar yolu enfeksiyonları için kullanılır çünkü antiseptik ve diyüretik özelliğe sahiptir.

Kullanım Şekli



EKSTRE: Ardıç yemişi ekstresi alkol bazlı bir sıvıdır; olgun meyvelerinden elde edilir. Dozajı tipik olarak günde 3 defa 1 ila 4 ml’dır.



ESANS YAĞ: Ardıç yemişi yağı buharla damıtılmış ardıç yemişlerinden elde edilir ve aromaterapide kullanılır. Esans yağı ağızdan almayın. Deriye uygulamak için 10 damla esans yağı 30 gr taşıyıcı yağla karıştırın.

KAPSÜL: Günde 3 defa 425 ila 850 mg; boşaltım sistemi sağlığı için genelde diğer bitkilerle karıştırılır.



Uyarılar



Ardıç yemişleri güçlü bir ilaç olabilir ve bir sağlık uzmanına danışmadan kullanılmamalıdır. Ardıç yağı ya da esktresi lokal olarak uygulandığında deri tahrişleri meydana gelebilir. Deriye seyreltilmemiş bir şekilde uygulamayın. Hayvanlarda düşüğe yardımcı olan ardıç ekstresinin ağızdan alımına dair endişeler de vardır. Bu yağlar hamilelik esnasında ağızdan alınmamalıdır. Ardıç yağı ya da ekstresi böbrek enfeksiyonuna ya da böbrek hastalığına sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır.