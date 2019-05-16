Ardahan'da FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan jandarma astsubay tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında muvazzaf jandarma astsubay Nüfel Şimşek, Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şimşek, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Ardahan Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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