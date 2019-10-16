Arap kıyafetli kamuflaj

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArap kıyafetli kamuflaj
GeriGündem Arap kıyafetli kamuflaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN Mert Gökhan KOÇ/ŞANLIURFA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arap kıyafetli kamuflaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arap kıyafetli kamuflaj

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’daki operasyonları önceki gece ve dün gün boyu devam etti.

Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, dün sabah saatlerine kadar sürdü. Kara ve hava ateş destek vasıtaları ile insansız hava araçlarının (İHA) destek verdiği operasyonlarda Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köyleri ele geçirildi. Böylece 70’ten fazla köy, toplamda da 1217 kilometrelik alan terörden temizlendi.TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’daki operasyonları önceki gece ve dün gün boyu devam etti. Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, dün sabah saatlerine kadar sürdü. Kara ve hava ateş destek vasıtaları ile insansız hava araçlarının (İHA) destek verdiği operasyonlarda Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köyleri ele geçirildi. Böylece 70’ten fazla köy, toplamda da 1217 kilometrelik alan terörden temizlendi.

IRAK’A KAÇIYORLAR

PKK/YPG’li teröristlerin Resulayn’a sızma girişiminde bulundukları da ileri sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Resulayn’ın doğusundaki endüstri bölgesinde çok yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdu. Terör örgütünün bazı yabancı yöneticilerinin de Semelka Sınır Kapısı’nı kullanarak Irak’a geçtikleri de tespit edildi. Tel Abyad’da meskûn mahal operasyonunda, askerlerin tek tek belirlediği patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha edildi. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen şiddetli patlama, Türkiye tarafından da duyuldu. Tel Abyad’ın dışındaki bazı bölgelerde istihbarat birimleri ve İHA’lar ile belirlenen teröristlere ait mevzi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından obüs atışlarıyla vurularak tahrip edildi.

HER YOLU DENİYORLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG’li teröristlerin elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sorumlularının kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi. Örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği saptandı. Uluslararası kuruluşların raporlarına göre terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı. TSK’nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekâtın 7’nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 611 olarak açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Münbiç" açıklaması
Güngören’de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı
MSB Twitter'dan paylaştı! Dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü