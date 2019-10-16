Arap kıyafetli kamuflaj
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’daki operasyonları önceki gece ve dün gün boyu devam etti.
Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, dün sabah saatlerine kadar sürdü. Kara ve hava ateş destek vasıtaları ile insansız hava araçlarının (İHA) destek verdiği operasyonlarda Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köyleri ele geçirildi. Böylece 70’ten fazla köy, toplamda da 1217 kilometrelik alan terörden temizlendi.TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’daki operasyonları önceki gece ve dün gün boyu devam etti. Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, dün sabah saatlerine kadar sürdü. Kara ve hava ateş destek vasıtaları ile insansız hava araçlarının (İHA) destek verdiği operasyonlarda Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köyleri ele geçirildi. Böylece 70’ten fazla köy, toplamda da 1217 kilometrelik alan terörden temizlendi.
IRAK’A KAÇIYORLAR
PKK/YPG’li teröristlerin Resulayn’a sızma girişiminde bulundukları da ileri sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Resulayn’ın doğusundaki endüstri bölgesinde çok yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdu. Terör örgütünün bazı yabancı yöneticilerinin de Semelka Sınır Kapısı’nı kullanarak Irak’a geçtikleri de tespit edildi. Tel Abyad’da meskûn mahal operasyonunda, askerlerin tek tek belirlediği patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha edildi. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen şiddetli patlama, Türkiye tarafından da duyuldu. Tel Abyad’ın dışındaki bazı bölgelerde istihbarat birimleri ve İHA’lar ile belirlenen teröristlere ait mevzi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından obüs atışlarıyla vurularak tahrip edildi.
HER YOLU DENİYORLAR
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG’li teröristlerin elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sorumlularının kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi. Örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği saptandı. Uluslararası kuruluşların raporlarına göre terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı. TSK’nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekâtın 7’nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 611 olarak açıkladı.
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