Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Arap gece kulüplerinin torbacısı' böyle yakalandı

    'Arap gece kulüplerinin torbacısı' böyle yakalandı

    İHA
    15.05.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Harbiye’de narkotimlerinin uzun süredir peşinde olduğu 'Arap gece kulüplerinin torbacısı' olarak bilinen zanlı, bir daireye yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada duvarın içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, uzun süredir peşinde olduğu ve genellikle Arapların gittiği gece kulüplerinde torbacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Adel O.'nun Şişli Harbiye’de bir dairede olduğunu belirledi. Ekipler günler süren fiziki ve teknik takip sonucu hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Harbiye Çayırı Sokak üzerindeki bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında aranan şahsı kıskıvrak yakalayan tim, evdeki diğer Fas uyruklu 3 şüpheli kadını da gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DUVARIN İÇİNDEN ÇIKTI

    Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından arama yapan ekipler, dairenin her yanını didik didik kontrol etti. Evin yatak odasında yapılan aramada duvarın oyulduğunu gören tim, içerisine baktığında poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Aramalara devam eden ekipler, uyuşturucuyu satışa hazır hale getirmek için kullanılan vakum ve plastik ambalaj makinesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda paraya da el koydu.
    Gözaltına alınan şahıslar götürüldükleri şubede ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden torbacı Adel O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri