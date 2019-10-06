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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ARAKLI (Trabzon) (DHA)
06.10.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Araklı'da 18 Haziran'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı

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Araklı'da 18 Haziran'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'i (16) arama çalışmalarına AFAD ekiplerince yeniden başlandı.

Kentte 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı'da sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşmasıyla sel suları, mahallelere girip, önüne kattığını sürükledi.

Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkılırken, 14 binada ağır hasar oluştu, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile Cengiz Cevahir'in bulunması için başlatılan ve sonuç alınamaması üzerine sonlandırılan arama çalışmaları, bölgede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yeniden başlatıldı. Ekipler, Karadere boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarında kayıplara ait iz arıyor.

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