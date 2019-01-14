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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
14.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Araçlar kar altında kayboldu... Sürücüler jandarmadan yardım istedi

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KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı bölgede araçlar kar altında kaldı. Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşırken, bazıları ise çekici yardımı ile araçlarını bulunduğu yerden çıkardı.

Uludağ'da 4 gün etkili olan kar yağışı bugün durdu. 'Beyaz Cennet'te kayakseverler pistleri doldururken, kente inmek isteyen bazı tatilciler ise yollarda mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı zirvede, yoğun yağışla otomobillerin üzeri karla kapandı, sürücüler araçlarını bulmakta zorlandı. Yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında kayboldu. Sabah saatlerinde araçlarının üzerindeki kar yığını gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını bulmak için jandarmadan destek isterken, bazıları da kendi imkanlarıyla otomobillerini buldu. Sürücülerden birçoğu da çalışmayan otomobilleri için çekici çağırdı. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı kişiler de yollarda kaldı. Zincir takmadıkları için dağa çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler ise döndü.

Otomobilinin kar altında kaybolduğunu belirten Sait Yavuz, "Biz yaklaşık 3 gündür Uludağ'dayız. Kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Yaklaşık 1 saattir aracımızı arıyoruz. Karın altında kalmış aracımız, şimdi bulduk. Ama çıkaramıyoruz, öndeki aracın sahibini arıyoruz. Aracımı bulamayınca kumandaya bastım, aracın dikiz aynasında yanan ışığı fark ederek buldum" diye konuştu.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından otel çatılarında da kar temizliği başladı. Bazı otellerin çatılarından büyük buz kütlelerinin sarktığı görüldü. Tatilcilerin pistlerde kayak yaparak karın keyfini çıkardığı Uludağ'da aralıklarla kar yağışı beklenirken, bölgede hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 2, gündüz sıfır derece ölçüldü.

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