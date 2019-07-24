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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet BAYRAM- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)
24.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

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Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş (25) otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden acına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi. Toplam 11 bin 500 liralık trafik cezasını ödeyerek aracını satan İlbaş, "Bence herkes trafik kurallarına uysun" dedi.

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  • Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü
  • Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü
  • Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü
  • Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde kadın kuaförü işleten Volkan İlbaş, dün sabah otomobilini satmak için notere gitti. İlbaş, ödenmemiş trafik cezaları nedeniyle aracını satamayacağını öğrendi. Vergi dairesine giden İlbaş'a, son 10 ayda araç plakasına yazılmış, drift yapmak, ışık ihlali, hatalı park, emniyet kemeri takmamak gibi nedenlerle 35 ayrı ceza olduğu belirtildi.

İlbaş, toplam 11 bin 500 lira olan trafik cezasını ödeyip, yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan ceza makbuzlarını aldı. İlbaş, daha sonra otomobilinin satışını gerçekleştirdi.

'CEZALARI, ARACI SATARAK ÖDEDİM'

Volkan İlbaş, trafik cezalarının, yanlama, drift, yüksek sesle müzik dinleme, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlali gibi nedenlerle yazıldığını öğrendiğini belirterek, "Bu cezaları, aracı sattığım kişiden aldığım paradan ödedim.

Bundan sonra ceza yememek için trafik kurallarına uyacağız. Yanlamayalım, drift yapmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim, çevreye rahatsızlık vermeyelim" dedi.

'TRAFİK KURALLARINA UYUN'

Volkan İlbaş, trafikte yaptıkları için çok pişman olduğunu söyleyerek "Yaptıklarınızı kimse görmüyor diye düşünmeyin. Olan sadece kendinize oluyor. Şu zamanda 11 bin lira trafik cezası çok para. Ben yaptıklarım için üzgünüm. 1 yıl bile değil, 10 ay içinde 11 bin lira ceza yedim. Bence herkes trafik kurallarına uysun" şeklinde konuştu.

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