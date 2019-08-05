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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA)
05.08.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede

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Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D., telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.'nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma karakolunda alınan ifadesi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede
A.D. sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırmaması için ormanlık alana götürdüğünü belirterek, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum" savunmasında bulundu.

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede

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