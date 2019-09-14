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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-İHA
14.09.2019 - 01:18, Son Güncelleme:

Araç tespit edildi... O sürücü kaçtı

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Araç tespit edildi... O sürücü kaçtı

D-100 Karayolu, Maltepe ilçesi Altıntepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkartırken kazaya karışan bir başka otomobilin kaza yerinden kaçtığı tespit edildi.

Saat 23.00 sıralarında İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan D-100 Karayolu’nun Maltepe ilçesi bölümünde kalan Altıntepe mevkiinde meydana gelen kazada 1959 doğumlu Mustafa Oluz yönetimindeki 10 AKB 18 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 41 U 1255 plakalı motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek suratlı bir şekilde önce motosiklete daha sonra yol kenarında ki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile sürücü koltuğunda sıkışan Oluz’u kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtarırken kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ve 60 yaşındaki Oluz ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonucu D-100 Karayolu Kartal istikameti bir saate yakın kitlenirken kaza yerindeki araç parçalarının temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

POLİS EKİPLERİ ÜÇÜNCÜ BİR ARAÇ TESPİT ETTİ

Kaza yerinde hurdaya dönmüş bir otomobil ve hasar almış bir motosiklet bulunurken trafik polisleri yaptıkları çalışma sonucu kazaya üçüncü bir vesaitin karıştığını tespit etti. Kaza yerinde tamponunu düşüren sürücünün olay yerinden uzaklaştığını tespit eden ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken kazayla ilgilide soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Kazaya tanık olan kişilerden birisi kaza anını şöyle anlattı, “Makas atıyorlardı birden adam takla atmamak için bariyerlere çarpıp takla attı. Ben bir kişi gördüm, durumunu ben de bilmiyorum” derken bir diğer görgü tanığı, “Motorcunun parmakları gitmiş galiba şoförün bişeyleri varmış gerisini bilmiyoruz, Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı

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