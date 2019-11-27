‘Arabistan’a defol’ sözüne dava
Eminönü'nde vapura bindiği sırada çarşaflı olduğu gerekçesiyle 23 yaşındaki Gizem Kaya’ya, “Arabistan’a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?” dediği öne sürülen 71 yaşındaki Emine Ayfer Türkcan’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik 3 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; 19 Kasım günü saat 13.00 sıralarında polisi arayan Gizem Kaya, kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını söyledi.
Kaya’nın şikâyeti üzerine Kadıköy Vapur İskelesi’ne giden polisler her iki kadını da karakola götürdü. Gizem Kaya ifadesinde, adını karakolda öğrendiği Emine Ayfer Türkcan’ın kendisine “Arabistan’a defol git. Orada yaşayın. Bu ülkeyi siz mahvettiniz. Bu ülkede işiniz ne?” dediğini, ayrıca eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu iddia etti.
Türkcan ise ifadesinde Gizem Kaya’nın kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de “Ne oluyor, Arabistan’da mı yaşıyorsunuz?” dediğini söyledi.
Gizem Kaya’yı Arap sandığını, yüzünü dahi görmediğini belirten Türkcan, “Kendisini darp etmedim. Asıl iftira attığı için ben de kendisinden şikâyetçiyim” dedi.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Türkcan’a halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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