‘Arabistan’a defol’ sözüne dava

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Arabistan’a defol’ sözüne dava
GeriGündem ‘Arabistan’a defol’ sözüne dava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Arabistan’a defol’ sözüne dava

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Arabistan’a defol’ sözüne dava

Eminönü'nde vapura bindiği sırada çarşaflı olduğu gerekçesiyle 23 yaşındaki Gizem Kaya’ya, “Arabistan’a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?” dediği öne sürülen 71 yaşındaki Emine Ayfer Türkcan’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; 19 Kasım günü saat 13.00 sıralarında polisi arayan Gizem Kaya, kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını söyledi.

Kaya’nın şikâyeti üzerine Kadıköy Vapur İskelesi’ne giden polisler her iki kadını da karakola götürdü. Gizem Kaya ifadesinde, adını karakolda öğrendiği Emine Ayfer Türkcan’ın kendisine “Arabistan’a defol git. Orada yaşayın. Bu ülkeyi siz mahvettiniz. Bu ülkede işiniz ne?” dediğini, ayrıca eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu iddia etti.

Türkcan ise ifadesinde Gizem Kaya’nın kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de “Ne oluyor, Arabistan’da mı yaşıyorsunuz?” dediğini söyledi.

Gizem Kaya’yı Arap sandığını, yüzünü dahi görmediğini belirten Türkcan, “Kendisini darp etmedim. Asıl iftira attığı için ben de kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Türkcan’a halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle