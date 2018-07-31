Flaş gelişme… Arabada Gülen'in videosunu izlerken yakalanmışlardı!
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in videosunu izleyip para topladıkları otomobilde suçüstü yakalanan doktorların yargılanmasına başlandı.
Adıyaman’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün akademisyenlerden sorumlu firarı üyesi ile birlikte otomobilde Fetullah Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorların ilk duruşması Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Şubat ayında akademisyenlerden sorumlu örgüt üyesi ile doktorların Fettullah Gülen videosu izlemesi ve himmet paralarını toplamaları esnasında polis operasyon yaparak, örgüt üyelerini suçüstü yakalamıştı.
Tutuklu yargılanan akademisyen sorumlusu İlyas B. ile Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Yrd. Doç. Dr. Recai K., Hastane Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç., Dr. Ahmet T. ve tutuksuz yargılanan O.S. ve L.A. hakim karşısına çıktı.
Sanık İlyas B., iddianamenin kendisine geç ulaştığını savunarak, iddianameyi inceledikten sonra savunmasını yapacağını söyledi.
Sanık Hacı P. ise otomobil içerisinde arka koltukta oturduğunu ve sohbet videosunu izlemediğini iddia ederek, İlyas B.’nin kendi çocuğuna özel ders verdiğini söyledi. Hacı P., “Çocuğuma özel ders vermesinden dolayı bin 500 TL borcum vardı. O parayı arabada denk gelince verdim" dedi.
Sanık Dr. Ahmet T., örgütün yurtlarında kaldığını ancak örgüt olarak bilmediğini iddia ederek, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığına ilişkin iddiaları reddetti.
Sanık Yrd. Doç. Dr. Recai K., örgütün cezaevindeki üyesinin eşine para yardımında bulunduklarını söyleyerek, “Ben 500 TL’yi C.A.’nın eşine verdim. Ayrıca daha sonra İlyas B. zarf içerisinde 2 defa C.A.’nın eşine verilmek üzere para bıraktı ben de C.A.’nın eşine verdim” diye konuştu.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç. ise emniyette verdiği ifadeleri kabul etmeyerek, örgütle bağının olmadığını söyledi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, İlyas B., Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç.’nin tutukluluklarının devamına, Dr. Ahmet T. ve Yrd. Doç. Dr. Recai K.’nın tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.
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