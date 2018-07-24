Apandist nedir?
Karın sağ alt kadranda, kalın bağırsak başlangıcında, kör bağırsağın ucunda parmak şeklinde bulunan ancak vücuttaki görevi tam olarak aydınlatılmamış apandisin bağışıklık sistemiyle ilgili bazı maddeler salgıladığı bilinmektedir. Uzunluğu genellikle 6-9 cm arasındadır. Peki, adını çok sık duyduğumuz apandisit nedir? Nasıl anlaşılır?
Apandisit; apandisin iltihabı demektir. Çoğu zaman bu parmaksı organın kökünde oluşan tıkanmaya bağlı olarak meydana gelir. Tüm yaşlarda görülebilmesine karşın en sık10-30 yaşlar arasında görülür.
Belirtileri
• Karın ağrısı: Göbek çevresinde başlayıp zamanla sağ alt kadrana doğru kayan ve buraya yerleşen bir ağrı olur. Ancak bu tip ağrı her apandisitte görülmeyebilir. Genellikle ağrı hareketle, öksürmekle ve zıplamakla şiddetlenir.
• İştahsızlık sık görülür• Bulantı ve kusma
• Ateş• Bazen ishal veya kabızlık görülebilir.
• Bazı hastalarda idrarda yanma ve kanama yaşanabilir. Apandisite özgü bir belirti olmasa da zaman zaman görülebilir.
Apandisit şüphesi olan durumlarda ilaçlarla geçiştirmek yerine acilen genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Teşhis netleştirilene kadar ağrı kesici kullanmamak önemlidir. Çünkü sizi kısa süre rahatlatarak tanıları anlamanızı engeller ve bu da apandisit patlamasına yol açabilir.
Teşhisin Zor Olduğu Hasta Grupları
Durumlarını rahat ifade edemedikleri için çocuklar Kadın hastalıklarıyla belirtileri karıştırılabildiği için doğurganlık dönemindeki kadınlar Apandisin yeri değiştiği için hamileler Az bulgu verip çabuk ilerlediği için yaşlılar.
Akdeniz ateşi, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi apandisiti taklit edebilecek rahatsızlıkları bulunan kişilerde teşhisi koymak oldukça zordur.Apandisit tanısı konmuş ise bu bölgedeki kör bağırsağın ameliyatla çıkarılması gereklidir. Ameliyattan sonra hastalar aynı gün kalkıp yürüyebilir ve 4-6 saat sonra yemek yiyebilirler. Yaranın iki gün kapalı kalması yeterlidir. Özel diyet ve beslenme kısıtlaması yoktur ve bir hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Bir aya kadar 8-10 kilodan fazla ağırlık kaldırılmamalı ve ağır egzersizler yapılmamalıdır. Ameliyat sonrası apandisin eksilmesi vücuttaki işleyişte bir bozukluk oluşturmaz.
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