AÖL ve AÖO sınav sonuçları açıklandı! Kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınav sonuçları, 29 Nisan Pazartesi günü erişime açıldı. Binlerce öğrencinin sınav sonrası merakla beklediği AÖO ve AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesinden görüntülenebilecek. İşte, AÖL ve AÖO sınav sonuçları ve kayıt yenileme dönemi hakkında bazı bilgiler
Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Bu sürecin ardından öğrenciler, kayıt yenileme işlemi ile işlemlerine devam edecek. İşte, AÖL ve AÖO sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
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KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Takvime göre, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda II. dönem, III. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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