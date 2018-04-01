AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?

Açık Öğretim Lisesi, ikinci dönem sınavları bugün yapılacak 3. oturumla tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılacak olan öğrenciler, sınav öncesinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. İşte, AÖL sınavları hakkında adayların merak ettikleri sorular ve cevapları...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL’ün 1. ve 2. oturumları dün adayların katılımı ile tamamlanmıştı. Bugün yapılacak 3. oturumla birlikte, ikinci dönem ilk sınavları bitmiş olacak.

ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından dolayı, 01 Nisan 2018 tarihinde yani bugün yapılacak olan 3. oturum, saat 15:00'da başlayacak. MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavının 3. oturumunun 150 dakika sürmesi beklenmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖL sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı. MEB'in resmi internet sitesinden güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.