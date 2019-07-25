AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem oturumlarını geride bırakan açıköğretim öğrencilerinin yeni gündemi sonuçlar oldu. Hem mezun durumundaki öğrenciler hem de yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlık yapan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? AÖL kayıtları ne başlayacak?
2019-2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte AÖL öğrencilerinin sınav sonuç heyecanı katlandı. Açık lise öğrencileri kayıt yenileme tarihi öncesinde sonuçları bekliyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise kayıtları ne zaman başlayacak?
MEB, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçları için net tarih vermişti. Buna göre, AÖL sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019
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