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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenilemeleri ve yeni kayıt süreci ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme tarihleri

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AÖL kayıt yenilemeleri ve yeni kayıt süreci ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme tarihleri

2019 – 2020 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kayıt yenileme süreci devam ediyor. Hem kayıt yenilemeler hem de AÖL’e yeni kayıtlar, iş takvimi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini belirlenen tarihler arasında ödemek zorundalar. Peki, AÖL kayıt yenilemeleri ne zaman bitiyor¬? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Açık Öğretim Lisesinin (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.

Belirlenen AÖL kayıt yenileme tarihlerinde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramayan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül tarihlerinde mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem sınavları 7-8 Aralık'ta yapılacak.

AÖL İŞ TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.

Ders seçme işlemi, sistemde yer alan "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılacak.

 

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