MEB AÖL sınav sonuçlarını açıkladı | AÖL 2. dönem sınav sonuçları

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan AÖL ikinci dönem sınavının sonuçları açıklandı. Günlerdir heyecanla beklenen AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL öğrencileri, sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav sonucu sorgulama sayfası...

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen AÖL ikinci dönem sınavlarının ardından binlerce adayın gözü "meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber geldi, heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "31 Mart- 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum, 21 Nisan 2018 tarihinde 1 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/2.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz numaralarını ve şifrelerini Sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilirler." dedi.

Sınava katılım sağlayan adaylar T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmak istiyor. İşte, MEB AÖL sınavı sonuç sorgulama sayfası...

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AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Günlerdir merakla beklenen AÖL ikinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler bu kez de AÖL 3. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Daha önce başlaması gereken kayıt işlemleri AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra 3. dönem kayıt tarihlerini de açıkladı. İşte, AÖL 3. dönem kayıt tarihleri...

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2018 İş Takvimi güncellendi. Güncellenen takvime göre, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 07 – 20 MAYIS 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL 3. DÖNEM HAKKINDA DETAYLI BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ