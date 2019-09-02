AÖF yeni dönem kayıtları başladı! Açıköğretim kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri başladı. Adaylar kayıtlarını 13 Eylül Cuma gününe kadar tamamlayabilir. Öte yandan kayıt işlemleri prosedürü ve 2019-2020 dönemi kayıt ücretleri de AÖF tarafından açıklandı. İşte, AÖF kayıtları hakkında merak edilen ayrıntılar...
AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine internet aracılığıyla başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başladı ve 13 Eylül'de sona erecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bu tarihlerden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak. İşte, AÖF 2019-2020 eğitim dönemi kayıt süreci hakkında bilinmesi gerekenler...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-13 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.
Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
KILAVUZ YAYIMLANDI
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.
İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SON TARİH 31 ARALIK 2019
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2018-2019 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Fakülteye ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
KAYITLAR HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
KAYIT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
AÖF 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretleri de açıkladı. Ödenecek tutarlar bölümlere göre farklılık gösteriyor.
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