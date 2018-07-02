AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? 2018 AÖF sınav takvimi

AÖF üç ders sınavı son günlerde AÖF öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulayan öğrenciler, ders çalışma planlarını ona göre şekillendirmek istiyor. İşte, AÖF üç ders sınavının yapılacağı tarih...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

AÖF SINAV YÖNETMELİĞİ

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100’dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

En fazla üç dersten başarısız olan ve Senato tarafından belirlenen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra, bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilir.