AÖF soruları ve cevapları e Kampüs üzerinden yayımlandı (E Kampüs girişi) AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. Açıköğretimliler"Güz Dönemi Ara Sınav sorularınız eKampüs'te!" başlığıyla bilgilendirildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların aralık ayının son haftası içerisinde duyurulması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF E KAMPÜS GİRİŞİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, hizmete sunduğu "Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrencilerine öğrenim kolaylığı sağlıyor. AÜ Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini, Anadolum eKampüs uygulaması aracılığıyla öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.