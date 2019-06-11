AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim final sonuçları için nefesler tutuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim final sonuçları için nefesler tutuldu
GeriGündem AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim final sonuçları için nefesler tutuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.06.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim final sonuçları için nefesler tutuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim final sonuçları için nefesler tutuldu

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Günlerdir sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden açıköğretim öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi, dönem sonu yani final sınavlarının sonuçları için nefesler tutuldu. Mayıs ayının son haftası oturumlara katılım sağlayan AÖF öğrencilerinin gözü, sınav sonuçlarının öğrencilerinin erişimine açılacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Bir önceki AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde alındığında AÖF sonuçlarının 11 Haziran Salı günü açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

AÖF ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU İMKANI

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açılacak. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin bazı taleplerinin olduğunu belirtti.

Öğrencilerin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye'nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek için çalıştıklarını bildiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız Yaz Okulu uygulamasını açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize Yaz Okulu'ndan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz Okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaz Okulu'na, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek."

Çomaklı bu uygulamanın, mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlayacağına dikkati çekti.

Yaz Okulu'nun, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı usul ve esasları gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacağına işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, "Akademik takvime göre Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak." bilgisini paylaştı.

Hangi derslerin olacağının ilgili birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirleneceğini aktaran Çomaklı, Yaz Okulu başarı değerlendirmesinin tek sınavla yapılacağını ve bunun başarı notuna katkısının yüzde 100 olacağını duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve geldi ve şoke eden ölüm!
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınının günü belli oldu
Üniversite sınavına hazırlanan Cemile fenalaşıp öldü