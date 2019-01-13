AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı, final sınavlarına katılım sağlayan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavları sona erdi ve öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavları sona erdi ve sınava katılım sağlayan öğrenciler beklemeye başladı. Sınavları üzerinde değerlendirmede bulunmak isteyen öğrenciler, AÖF final sınavı soru ve cevaplarını bekliyorlar. Peki, AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF sınavlarının hemen ardından gündem olan soru ve cevaplar genellikle sınavın bitişinin ardından 3-4 gün sonra adayların erişimine açılıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr/adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak sınav soruları ve cevap anahtarına erişim sağlayabiliyorsunuz. AÖF sınav sonuçları ise genellikle 15 gün içinde açıklanıyor.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.
Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.
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