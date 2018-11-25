AÖF sınavı saat kaçta bitecek? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?
AÖF sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek sorusu, ikinci oturumu bugün gerçekleşecek olan sınava katılım gösteren kişilerin yakınları tarafından sorgulanmaya başlandı. Ara sınav kapsamında sınav merkezleri önünde hazır bulunan binlerce kişi, saat 09.30 itibariyle sınav başlayacak. Peki, AÖF sınavı saat kaçta bitecek? İşte, sınav kaç dakika sürüyor sorusuna cevap arayan binlerce kişi için o detaylar
Anadolu Üniversitesinin yurt genelinde gerçekleştirdiği AÖF sınavları, 09.30 itibariyle yurt genelinde başlıyor. Sınava dahil olan kişilerin haricinde, sınav merkezleri önünde bekleyen yakınlarının sorguladığı konu olan AÖF sınavı saat kaçta bitecek sorusu ise sabah saatlerinin gündem konusu oldu. Peki, AÖF sınavı kaç dakika sürecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV SAAT KAÇTA BİTECEK?
AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, İkinci oturum ise 14:00 – 16:00 aralığında gerçekleşecek.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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