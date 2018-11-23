AÖF sınav yerleri açıklandı! Vizeye girmeyen final sınavına girebilir mi?
AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlandı. Birçok bölümde eğitim gören öğrencinin katılım göstereceği AÖF sınavları için giriş belgesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, vizeye girmeyen final sınavına girebilecek mi? İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler
AÖF sınav giriş yerleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişinin eğitim gördüğü alanda dahil olacağı AÖF vize sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi haricinde merak edilen vizeye girmeyen final sınavına girebilir mi sorusunun cevabı
VİZEYE KATILMAYAN FİNAL SINAVINA KATILABİLECEK Mİ?
Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, vize sınavına katılım gösteremeyen adaylar, final sınavına dahil olabilecek.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÇIKTI ALINIR?
AÖF sınav yerleri, Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi üzerinde yer alan öğrenci giriş ekranı aracılığıyla TC Kimlik Numarası ve şifre ile görüntülenebilecek olan sınav yerleri belgesi, öğrenciler tarafından çıktı alınabilecek.
İnternet şubesinde bu işlemi gerçekleştiremeyen adaylar, AÖF büroları aracılığıyla da bu işlemi tamamlayabilecek.
SINAVDA SORUMLU OLUNAN ÜNİTELER GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
Sınava girecek olan öğrenciler, sorumlu oldukları üniteleri Anadolu Üniversitesinin yayımladığı ekran üzerinden görüntüleyebilecek. Güz döneminde sorumlu olacağınız üniteleri aşağıdaki linkler aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.
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