Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

    AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

    Hürriyet Haber
    04.06.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav sonuçları, sınavın 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin dahil olduğu 2018 AÖF dönem sonu sınavları sonrası gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrilmişti. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, geçme notu ve üç ders sınavının gerçekleştirileceği tarih hakkında detaylı bilgiler

    AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan on binlerce aday tarafından merak ediliyor. Öğrenimlerini açıktan tamamlayan öğrencilerin ilgiyle sorguladığı AÖF sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Öte yandan, pek çok aday Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı AÖF sınavına ait cevap anahtarını inceliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılacağı tahmin ediliyor. AÖF yetkililerinin resmi olarak açıklama yapmadığı AÖF sınav sonuçlarının, 8 Haziran 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını öğrenebilecek.

    ÜÇ DERS SINAVI 21 TEMMUZ’DA

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

     

    AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

    Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri