AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÜ'den önemli açıklama!
AÖF sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. 13-14 Nisan tarihlerinde vize sınavlarına giren öğrenciler, sınavın neticesini araştırmaya başladı. Peki, soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanan AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi'nin üç ders sınavlarıyla ilgili gerçekleştirdiği önemli duyuru ve diğer detaylar
AÖF sınav sonuçları, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınavda elde ettikleri neticeyi merak eden öğrenciler, internet üzerinden detaylara odaklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24 - 25 Nisan tarihlerinde açıklanması öngörülebilir.
ÜÇ DERS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ
AÖF üç ders sınavı, yayımlanan duyuruya göre bir hafta ertelenerek 27 Temmuz tarihine alındı.
Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Üç ders sınav hakkı bulunan öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınav hakkı olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
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