AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? 18 19 Ocak AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören öğrencilerin araştırdığı konulardan olmaya devam ediyor. Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Sonuçların beklenen zamandan daha erken açıklanacağını vurgulayan üniversite adayların resmi hesapları takip etmesini tavsiye etti. Peki, AÖF final sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2019 2020 AÖF sınav sonuçlarına yönelik detaylı bilgiler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarının takın tarihte duyurulacağını vurguladı.

Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

MOBİL UYGULAMADA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Uygulamanın sağ üst köşesindeki açılır menüden "Sınav Sonuçları" alanına tıklayarak sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

YURTDIŞI PROGRAMLARDA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 iş günü içinde http://aof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.