AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönem sonu sınavları, bu yıl 26- 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Mezun olmayı bekleyen ve bir üst döneme geçip geçemeyeceklerini merak eden öğrenciler, heyecanla AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 3 ders sınavı için de hazırlıklar başlayacak. Dönem sonu sınavı notu yerine geçecek olan 3 ders sınavı yaz ayında gerçekleşecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, 3 ders sınav tarihi belli mi? İşte detaylar!



AÖF sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.



ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.



ÜÇ DERS SINAVI NEDİR?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.