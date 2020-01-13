AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖF final sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Söz konusu sınavlara 1 milyon civarı öğrencinin katılması planlanıyor. Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor. İşte, AÖF sınav giriş belgeleri hakkında ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi Rektörü giriş belgeleri hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde 17.00 da yayınlanacaktır... Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz...???????????? Başarılar dilerim ..."