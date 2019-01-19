AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler gözünü kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
AÖF güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğrenci gözünü bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine dikti. Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte, bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri.
BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlandı.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı.
Bu konuda bir gelişme ya da AÖF'ten açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.
Sonuçlar açıklandığı taktirde; öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
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