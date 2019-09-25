AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt yenileme takvimi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt yenileme takvimi
GeriGündem AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt yenileme takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt yenileme takvimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt yenileme takvimi

Bu yıl ilk defa açılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin tarihi merak konusu oldu. 2019-2020 döneminde AÖF'te üniversite eğitimlerine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF'te sistemine kayıtlı binlerce öğrenci, 2019-2020 eğitim yılı güz döneminde eğitimlerine devam edebilmek için kayıt yenileme işlemini tamamlamak zorunda. Ekim ayına kısa bir süre kalması ve yaz okulu sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte açıköğretim öğrencileri, AÖF kayıt yenileme tarihlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, AÖF kayıt yenileme takvimi...

AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu.

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme işlemi sonrası, 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünde konuştu: "İsrail devletinin sınırları neresidir?"
Sünnet düğünündeki o görüntü için suç duyurusu
BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği
Korkunç olay... Belden yukarısı olmayan genç kadın cesedi bulundu