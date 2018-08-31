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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.08.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2018 AÖF yeni kayıt tarihleri

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AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2018 AÖF yeni kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (ÖAF) kayıt yenileme işleminin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Eylül ayının gelmesiyle birlikte aramalarına hız veren çok sayıda AÖF öğrencisi konu hakkında net ve tatmin edici bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Öte yandan YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'de eğitim almaya hak kazanan adaylar da AÖF yeni kayıt işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?  Yeni AÖF kayıt işlemi nasıl yapılır?

AÖF yeni dönem kayıtları, 2018-2019 eğitim yılı için AÖF kayıt yenileme işlemini yapacak olan vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylar, AÖF tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, AÖF kayıt yenileme işlemine dair tüm detaylar...

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖF YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

2018-2019 öğretim yılı ÖSYS Yeni Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt duyurusu hakkında AÖF'ten yapılan açıklama;

İnternet Başvuru İşlemleri; 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. İnternet Başvuru Adresi "http://aof.anadolu.edu.tr"

İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

10 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar,  İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya  aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri; 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 08 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Adaylar, 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 10 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 10 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF'ÜN AÇIKLAMASININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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