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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme haftası

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AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme haftası

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, güz dönemi tamamlandı ve öğrenciler gözlerini kayıt yenileme haftasına çevirdi. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler gözünü kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinde 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” olan 28 Ocak-01 Şubat 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacaktır. 

a) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;• 8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 28-29 Ocak 2019 Pazartesi‒Salı• 6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2019 Çarşamba• 4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2019 Perşembe• 2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 01 Şubat 2019 Cuma• Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2019 Pazartesi; 8. yarıyıl ve üstü öğrencileri 29 Ocak 2019 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir. 

b) Önlisans programlarında kayıt yenileme, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince ilgili birim tarafından belirlenen ve ilan edilen programa göre yapılacaktır. 

c) Enstitülerde kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince yapılacaktır. 

d) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri; “https://anasis.anadolu.edu.tr” sistemine girerek "Öğrenci İşlemleri" menüsünün altındaki "Kayıt İşlemleri" ilgili periyot seçeneğini kullanarak veya ilgili birimin öğrenci işleri aracılığıyla kaydını yeniletmek zorundadır.

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