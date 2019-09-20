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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemleri.. AÖF kayıt yenileme ödemeleri nasıl yapılır?

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AÖF kayıt yenileme işlemleri.. AÖF kayıt yenileme ödemeleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 16-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işleminde bugün son gün. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır

Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasından yayınlanan AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemlerinin tarihi "16‒20 Eylül 2019" olarak duyuruldu. İşte, “kayıt yenileme haftası”, “ekle/sil haftası” ile ilgili verilen bilgilerden bazıları...

Kayıt Yenileme Haftası:(16-20 Eylül 2019)

Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.
Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir. Bu işlem kayıt yenileme süresince sadece bir kez yapılacaktır.

• Başarısız dersleri (harf notu FF, YZ ve DZ) öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır. Eğer bu derslerden herhangi bir tanesi çeşitli nedenlerle öğrencinin üzerine yüklenmemişse; öğrenci, “Öğrenci İşleri Birimi” ile temasa geçerek ilgili ders/derslerin yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.

• "Anadolu Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Madde-19’un 6. fıkrası “Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır.” hükmü uyarınca “Ders Tekrarı” uyarısı alan öğrenciye harf notu CC’nin altındaki dersleri sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır.

• Zorunlu bir dersin grubunu değiştirmek isteyen öğrenci, “Seç” butonuna basarak aynı kodlu dersin başka bir grubunu seçebilecektir. Bu durumda yeni seçtiği gruplu ders üzerine yüklenecek ve eski gruplu ders üzerinden düşürülecektir.
• Seçmeli bir ders yerine, başka bir seçmeli ders seçmek isteyen öğrenci “Yerine Ders Seç” butonu ile bu işlemi yapabilecektir.

• Başarısız ve almak zorunda olduğu tüm dersleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin üzerine yüklenmeyen başarısız ve almak zorunda olduğu ders/dersler varsa, öğrenci bu dersi/dersleri de almak zorundadır.

4- Öğrenci; “Derslerimi Seçmeyi Tamamladım” butonuna basıp ders seçme işlemini sonlandıracak ve akademik danışmanıyla iletişime geçerek akademik danışmanının kaydını onaylamasını bekleyecektir.

5- Akademik danışmanı kaydı onayladıysa öğrenci 6. maddeye geçecek, onaylamadıysa öğrenci tekrar 2. maddeden devam edecektir.

6- Akademik danışman kaydı onayladığında öğrenci ders seçme işlemini tamamlamış olacaktır.

7- “Kayıt Yenileme Haftası”nda tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Ekle/Sil Haftası:(23-27 Eylül 2019)

8- “Ekle/Sil Haftası” içinde; öğrenci seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapmak isterse, akademik danışmanına bildirecektir. Akademik danışmanı gerekli görürse akademik danışman ve öğrenci onaylarını kaldırarak, öğrenciyi 2. maddeye yönlendirecektir.

9- “Ekle/Sil Haftası” sonuna kadar tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

10- “Ekle/Sil Haftası” sonunda akademik danışman onayı olmayan öğrencinin seçtiği dersler üzerinden silinecektir.

Ödeme işlemleri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, materyal ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu
programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır. AÖF bürolarından kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri ve Dönem
Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez. 2019-2020 öğretim yılına ait ödeme tablosuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aofkilavuzlar adresinden ulaşabilirsiniz.

3.3. Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online
ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi
kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme

▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

▪ Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

▪ Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF BÜROLARINDAN KAYIT

Adaylar yukarıdaki üç aşamayı tamamladıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurmalıdır. AÖF bürolarının adresleri için tıklayınız.

▪ İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilmek ve sıra beklememek için lütfen kayıt tarihlerinin son günlerini beklemeyiniz.

▪ Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez.

▪ Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.

▪ Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

▪ Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde ilgili Dekanlık tarafından öğrencinin kaydı iptal edilecektir.

▪ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2019-2020 öğretim yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

▪ Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihten itibaren öğrencilik hizmeti alabilir.

▪ 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencinin, öğrenimine devam etmek istemesi halinde, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

 

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