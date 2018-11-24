AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF geçme notu kaç?
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren ter dökmeye başlayan öğrenciler, sınav bitiminin ardından AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF geçme notu kaç?
AÖF güz dönemi ara sınavları bugün sabah yapılan sınavla birlikte tamamlandı. Yapılan sınavın ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını görebilmek için AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF geçme notu kaç?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde öğrenci girişi sayfasından açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?
AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor.
Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle